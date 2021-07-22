МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВОПРОСЫ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК В ГРУЗИЮ БЕЛОРУССКОГО ПЛЕМЕННОГО СКОТА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

09:27 23.07.2021 Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло обсудил с руководством грузинской компании Desert Rose Capital экспортные поставки в Грузию белорусского племенного скота. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в ходе встречи рассмотрены вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. За 2020 год экспорт сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания в Грузию составил 16,4 млн долларов США (137,8% к 2019 году). В основном поставлялись мясо, сахар, молочные и мясные продукты.