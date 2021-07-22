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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ТОВАРООБОРОТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И УЗБЕКИСТАНОМ УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 7 РАЗ
14:02 22.07.2021
За последние 5 лет товарооборот сельхозпродукцией между Беларусью и Узбекистаном увеличился более чем в 7 раз. Это было отмечено на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко с послом Беларуси в Узбекистане Леонидом Мариничем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в 2020 году из Беларуси в Узбекистан поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на $87,3 млн. долл. Только за 5 месяцев 2021 года в Узбекистан экспортировано белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на более $35,5 млн, что на более чем $5 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основные экспортные позиции на узбекский рынок – это говядина, сыры, сухое молоко, детское питание, шоколад.
Активно ведется сотрудничество в области аграрного образования, созданы совместные факультеты. Налажено сотрудничество между научно-практическими центрами в области сортоиспытания. Начал свою работу совместный селекционно-генетический центр в Узбекистане, предусматривающий, в том числе реализацию белорусской племенной продукции. ОАО «БелВитунифарм» совместно с Самаркандским институтом ветеринарной медицины ведет работу по созданию совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов в Ташкентской области.
Хороший импульс в продвижении товаров и услуг и развитии двустороннего сотрудничества в целом придал Белорусско — Узбекский аграрный форум, прошедший в феврале 2020 года, в рамках которого подписано 36 соглашений и контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции на сумму $56 млн.
Во время встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества и развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Узбекистаном. Было отмечено, что Узбекистан для Беларуси - перспективный торгово-экономический партнер в регионе Центральной Азии.
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