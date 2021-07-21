МИНСК, 22 июля /ЭКОПРЕСС/. Товарооборот между белорусскими и казахстанскими промышленными предприятиями за 5 месяцев 2021 года вырос на 78,4% к аналогичному периоду прошлого года и превысил $67,0 млн. это было отмечено на состоявшейся 21 июля встрече в Минске министра промышленности Петра Пархомчика с послом Беларуси в Казахстане Павлом Утюпиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе встречи обсуждены итоги сотрудничества белорусских промышленных предприятий с предприятиями Казахстана в 2020 году, а также за истекший период текущего года. Отмечена положительная динамика двусторонней торговли.

Кроме того, подведены итоги реализации в текущем году “Дорожной карты” на 2021-2022 годы.

Основной акцент обсуждения сделан на успешное развитие производственной кооперации между белорусскими производителями сельскохозяйственной техники – тракторов ОАО “МТЗ”, комбайнов ОАО “Гомсельмаш”. В части ОАО “МТЗ” определены дальнейшие шаги по локализации производства автотракторной техники на территории Индустриальной зоны в Костанае.

Рассмотрены также варианты реализации в Казахстане иных перспективных кооперационных проектов, касающихся совместного производства с ОАО “АМКОДОР” и ОАО “Могилевлифтмаш” дорожно-строительной, коммунальной техники и лифтового оборудования соответственно.