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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В НИГЕРИЮ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 24,3%


09:07 22.07.2021

Товарооборот Беларуси с Федеративной Республикой Нигерия за январь-май 2021 г. составил $4,3 млн, или 172,5% по отношению к аналогичному периоду 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, экспорт увеличился по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 24,3% до $2,7 млн.

Председатель Госкомимущества Беларуси Дмитрий Матусевич и посол нашей страны в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль на состоявшейся 21 июля встрече обсудили основные сферы сотрудничества двух стран, развитие союзнических отношений и интеграционных связей.

При этом особое внимание было уделено перспективам экспорта белорусских товаров и услуг в Нигерию.
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