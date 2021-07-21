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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В НИГЕРИЮ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 24,3%
09:07 22.07.2021
Товарооборот Беларуси с Федеративной Республикой Нигерия за январь-май 2021 г. составил $4,3 млн, или 172,5% по отношению к аналогичному периоду 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, экспорт увеличился по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 24,3% до $2,7 млн.
Председатель Госкомимущества Беларуси Дмитрий Матусевич и посол нашей страны в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль на состоявшейся 21 июля встрече обсудили основные сферы сотрудничества двух стран, развитие союзнических отношений и интеграционных связей.
При этом особое внимание было уделено перспективам экспорта белорусских товаров и услуг в Нигерию.
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