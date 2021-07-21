Беларусь и госкорпорация «Росатом» прорабатывают новые направления сотрудничества. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, выступая на семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси, который проходит 21 июля в Академии управления при президенте.

В частности, прорабатываются проекты по созданию на базе Национальной академии наук Беларуси совместного центра ядерных и научных исследований, созданию совместных лабораторий в области ядерной медицины, а также по цифровизации объектов атомной энергетики и электросетевой инфраструктуры. Кроме того, рассматриваются возможности реализации совместных проектов в сфере квантовых технологий и новых материалов, исследований в области сельского хозяйства и радиобиологии.

«Партнерство будет развиваться и с другими российским компаниями и организациями, в том числе в сфере научно-технического сопровождения эксплуатации БелАЭС и продления ее срока службы, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами – подготовка межправительственного соглашения по перевозке ядерных материалов находится на завершающем этапе, предстоит также подготовить межправительственное соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом», - добавил Михаил Михадюк.

Перспективным он назвал сотрудничество Беларуси и России в рамках проектов по строительству атомных станций и их объектов в третьих странах. Белорусские специалисты имеют необходимую компетенцию и опыт для участия в таких проектах.

«Наш опыт сооружения АЭС изучают Венгрия, Турция, Египет, Узбекистан, Бангладеш. Со стороны этих стран и «Росатома» есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству атомных станций, а также в сфере подготовки кадров», - подчеркнул замминистра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, во время выступления на семинаре Михаил Михадюк проинформировал о ходе реализации проекта по строительству БелАЭС, особое внимание уделил вопросам безопасности станции, ходу работ на двух энергоблоках, международному сотрудничеству в области ядерной и радиационной безопасности. Речь также шла о реализации межотраслевого комплекса мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года и ведомственной программы увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы.