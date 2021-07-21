21 июля в Минске проходит Деловой форум представителей бизнеса Беларуси и Рязанской области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», участники обсуждают вопросы сотрудничества и возможности развития в сфере пищевой промышленности, а также нефтегазовой отрасли.

«Несмотря на сложный 2020 год, товарооборот между Республикой Беларусь и Рязанской областью не только не снизился, но и смог вырасти на более, чем 8%, - отметил в ходе своего выступления председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен. - Принимая во внимание опыт работы с другими регионами Российской Федерации, убежден, что потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан».

Он также выразил готовность рассмотреть предложения участников форума для внесения в проект Совместной программы по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на следующие 3 года, работа над которой ведется сторонами в настоящее время.

В рамках программы Делового форума пройдет биржа деловых контактов представителей белорусского бизнеса и рязанской делегации. Также гости посетят предприятия индустриального парка «Великий камень», ГПО «Белоруснефть», ООО «Евроторг» и другие.