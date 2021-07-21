|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
15:17 21.07.2021
Национальный центр интеллектуальной собственности Беларуси и Национальный институт интеллектуальной собственности Казахстана подписали 21 июля 2021 года меморандум о взаимопонимании. Свои подписи под документом поставили руководители двух организаций Владимир Рябоволов и Ербол Оспанов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, меморандум предусматривает более тесное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, в том числе обмен информацией и патентной документацией, обучение специалистов и взаимодействие по линии центров поддержки технологий и инноваций.
Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) обеспечивает охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществляет определенные законодательством функции патентного органа и подчиняется Государственному комитету по науке и технологиям Беларуси.
Национальный институт интеллектуальной собственности (РГП «НИИС») создан в соответствии с постановлением правительства Казахстана и является преемником национального патентного ведомства. Институт подчиняется Министерству юстиции Казахстана.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2021
Курсы в банках
на 21.07.2021
Конвертация в банках
на 21.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте