Национальный центр интеллектуальной собственности Беларуси и Национальный институт интеллектуальной собственности Казахстана подписали 21 июля 2021 года меморандум о взаимопонимании. Свои подписи под документом поставили руководители двух организаций Владимир Рябоволов и Ербол Оспанов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, меморандум предусматривает более тесное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, в том числе обмен информацией и патентной документацией, обучение специалистов и взаимодействие по линии центров поддержки технологий и инноваций.

Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) обеспечивает охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществляет определенные законодательством функции патентного органа и подчиняется Государственному комитету по науке и технологиям Беларуси.

Национальный институт интеллектуальной собственности (РГП «НИИС») создан в соответствии с постановлением правительства Казахстана и является преемником национального патентного ведомства. Институт подчиняется Министерству юстиции Казахстана.