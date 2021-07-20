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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙСКИЙ ИМПОРТЕР ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НАМЕРЕН ИНВЕСТИРОВАТЬ В БЕЛОРУССКУЮ ДЕРЕВООБРАБОТКУ


12:31 21.07.2021

Реализовать инвестиционный проект в сфере деревообработки планирует аккредитованный на БУТБ крупный китайский импортер пиломатериалов - компания Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development, генеральный директор которой Жань Яньцзюнь стал одним из героев свежего номера Биржевого бюллетеня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», о намерении инвестировать в белорусскую деревообработку и развивать свой бизнес в Беларуси Жань Яньцзюнь заявил в ходе визита в центральный офис биржи 20 июля 2021 г.

Он уточнил, что его компания занимается поставками лесопродукции на рынок Китая, причем в достаточно крупных объемах. Например, в прошлом году импортировала из Европы, Новой Зеландии, Северной и Южной Америки более миллиона кубометров лесоматериалов.

Поставки из Беларуси пока не очень большие - около 15 тысяч кубометров, но компании очень интересен белорусский рынок, поэтому в планах не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать в Беларуси собственное производство: greenfield-проект или производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия. Главная цель - чтобы выпускаемая продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене.

Приобретать сырье и реализовывать готовый продукт компания намерена исключительно через биржевую площадку.

По мнению гендиректора Kangkai Zhiguan (Heze), у белорусских экспортеров, использующих БУТБ, есть все необходимое, чтобы закрепиться на китайском рынке и постепенно расширять свое присутствие там.

"Потенциал биржи как инструмента торговли, безусловно, высокий, и результаты экспортных биржевых торгов это подтверждают. На вашей площадке работают компании из многих стран мира, и даже в период пандемии объемы биржевой торговли растут, а география постоянно расширяется. Если говорить конкретно о китайском рынке, то я считаю, что белорусские пиломатериалы и сельскохозяйственные товары обладают высокой конкурентоспособностью. Благодаря хорошему качеству и разумной стоимости они могут легко посоперничать с аналогичной продукцией из других стран. Поэтому при разработке стратегии выхода на рынок Китая я бы сконцентрировал внимание именно на эти двух направлениях", - сказал он.

Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development работает на БУТБ с 9 мая 2020 г., а 13 апреля 2021 г. компания получила статус биржевого брокера-нерезидента.
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