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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ЮЖНОАФРИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2021 ГОДА
10:13 21.07.2021
МИНСК, 21 июля /ЭКОПРЕСС/. Пятое заседание белорусско-южноафриканского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству планируется провести во второй половине 2021 года в Беларуси. Договоренность проработать такую возможность была достигнута в ходе встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с послом нашей страны в Южно-Африканской Республике Александром Сидоруком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, на состоявшейся 20 июля встрече стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества Беларуси и ЮАР, а также пути его интенсификации.
Ожидается, что планируемое заседание будет содействовать продвижению белорусской продукции и увеличению торгового присутствия отечественных производителей на южноафриканском рынке.
Отметим, что за министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси закреплена Южно-Африканская Республика в целях обеспечения наращивания объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг.
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