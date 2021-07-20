МИНСК, 21 июля /ЭКОПРЕСС/. Пятое заседание белорусско-южноафриканского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству планируется провести во второй половине 2021 года в Беларуси. Договоренность проработать такую возможность была достигнута в ходе встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с послом нашей страны в Южно-Африканской Республике Александром Сидоруком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, на состоявшейся 20 июля встрече стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества Беларуси и ЮАР, а также пути его интенсификации.

Ожидается, что планируемое заседание будет содействовать продвижению белорусской продукции и увеличению торгового присутствия отечественных производителей на южноафриканском рынке.

Отметим, что за министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси закреплена Южно-Африканская Республика в целях обеспечения наращивания объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг.