Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус провел переговоры с генеральным директором АО «Национальная авиационно-сервисная компания» Алексеем Алешиным при участии первого заместителя директора ФСВТС России Андрея Бойцова в рамках Международного авиационно-космического салона "МАКС-2021", который 20-25 июля проходит в подмосковном городе Жуковский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, российская сторона проинформировала об основных функциях и задачах АО «НАСК», а также выразила заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны также обсудили возможные механизмы дальнейшего взаимодействия, в том числе в интересах третьих стран.