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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОБСУЖДЕНЫ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛОРУССКИХ АВИАРЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С РОССИЙСКИОЙ КОМПАНИЕЙ
09:06 21.07.2021
Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус провел переговоры с генеральным директором АО «Национальная авиационно-сервисная компания» Алексеем Алешиным при участии первого заместителя директора ФСВТС России Андрея Бойцова в рамках Международного авиационно-космического салона "МАКС-2021", который 20-25 июля проходит в подмосковном городе Жуковский.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, российская сторона проинформировала об основных функциях и задачах АО «НАСК», а также выразила заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества.
Стороны также обсудили возможные механизмы дальнейшего взаимодействия, в том числе в интересах третьих стран.
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