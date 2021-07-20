Рязанская делегация под руководством заместителя председателя правительства Рязанской области, курирующего деятельность Министерства промышленности и экономического развития региона, Светланы Горячкиной обсудит с белорусскими деловыми кругами вопросы сотрудничества и перспективы развития в нефтегазовой отрасли, а также в сфере пищевой промышленности.

Обсуждение состоится 21 июля в рамках Делового форума по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Беларусь и Рязанской области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, цель мероприятия – поиск стратегических партнеров в Беларуси, а также обсуждение перспективных векторов взаимодействия.

В форуме примут участие председатель концерна «Белгоспищепром» Андрей Бубен, торговый представитель Российской Федерации в Беларуси Юрий Золотарев, другие официальные лица. Организатором мероприятия выступает Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.

В рамках программы Делового форума состоится биржа деловых контактов представителей белорусского бизнеса и рязанской делегации. Также состоится посещение гостями предприятий Индустриальный парк «Великий камень», ГПО «Белоруснефть», ОАО «Мозырский НПЗ», ООО «Евроторг» и других.