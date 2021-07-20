Председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус, директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев провели переговоры в рамках Международного авиационно-космического салона "МАКС-2021", который 20-25 июля проходит в подмосковном городе Жуковский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере, в том числе в интересах третьих стран.

Кроме того, обсуждены мероприятия Программы военно-технического сотрудничества Беларуси и Российской Федерации до 2025 года.