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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО НЕГАТИВНО ОТОЗВАЛСЯ О ХОДЕ ОПТИМИЗАЦИИ БЕЛОРУССКИХ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ


13:57 20.07.2021

Лукашенко сегодня на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе негативно отозвался о ходе оптимизации белорусских загранучреждений.

По его словам, этот процесс идет недостаточно интенсивно

"Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также поручил серьезно подойти к кадровому комплектованию дипломатических представительств Беларуси в Европе, которые не являются активными внешнеторговыми партнерами.

"Роман Александрович и Игорь Петрович (премьер Головченко и глава администрации Игорь Сергеенко), надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе... Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству", - заявил Лукашенко.

"Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет - добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти", - сказал он..
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