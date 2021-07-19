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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЛЯ БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЖЕНЕВСКИЙ АКТ ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ


10:57 20.07.2021

Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 2 июля 1999 года для Беларуси вступил в силу 19 июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС), Беларусь стала 66-м государством-участником Женевского акта и 75-м – Гаагского союза.

Включая Беларусь, преимущества Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов используют 92 государства.

Для получения патента на промышленный образец в любом государстве-участнике Женевского акта необходимо составить одну международную заявку на одном языке и направить ее в одно ведомство (Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности) с минимальными расходами (один набор пошлин в одной валюте).

В НЦИС Беларуси обращают внимание, что заявки на международную регистрацию промышленного образца, оформленные в соответствии с требованиями Женевского акта, подаются непосредственно в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.
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