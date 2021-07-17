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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДДЕРЖКА РОССИИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРОЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ ЗАПАДА – ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ
14:43 19.07.2021
Вместе Беларусь и Россия способны противостоять любому санкционному давлению. Такую уверенность высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область.
По его словам, работа над совместным планом Беларуси и России против санкций Запада уже началась.
"Об этом очень подробно говорили президенты в ходе встречи в Санкт-Петербурге. И дали соответствующие поручения правительствам своих стран", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Раскрывать суть плана он не стал, аргументировав тем, что "это очень чувствительная тема, за нами слишком много наблюдают - те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления".
Но в целом направления работы включают противодействие непосредственному влиянию санкций и меры поддержки со стороны Российской Федерации. "Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит. Это выгодно и Российской Федерации - мы работаем на взаимовыгодных условиях", - подчеркнул Роман Головченко.
Он добавил, что Россия тоже подвергается санкционному давлению, в противодействии которому уже наработан богатый опыт.
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