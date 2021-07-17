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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭСТОНИЯ НЕ БУДЕТ ОТПРАВЛЯТЬ В БЕЛАРУСЬ НОВОГО ПОСЛА


12:35 19.07.2021

Эстония не отправит в Беларусь нового посла, поскольку подобный шаг "был бы неуместен", так как власти Эстонии не считает правящего в Беларуси Александра Лукашенко законным главой государства.

Как отметила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, выдача верительных грамот в обычном порядке "может быть истолкована как изменение позиции Эстонии".

Глава эстонского внешнеполитического ведомства видит 4 варианта поведения. По мнению Лийметс, Таллин может ничего не предпринимать или понизить уровень своего представительства, назначив временного поверенного в делах. Кроме того, эстонский посол может не передавать верительные грамоты Лукашенко и остаться работать в Таллинне. Еще одним вариантом является отказ от дальнейших шагов и продолжение работы с сокращенным составом посольства, пишет DW.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 6 июля назначила новым послом в Минске Яака Ленсмента. Его инаугурация намечена на сентябрь, однако зависит от оценки Таллинном обстановки в Беларуси, указала глава МИДа.
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