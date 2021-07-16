В Граждане Беларуси могут выехать в Калининградскую область Российской Федерации на железнодорожном транспорте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в соответствии с постановлением Совета министров № 401 от 14 июля 2021 г. сняты ограничения по пересечению государственной границы Беларуси для граждан Беларуси, России и иностранных лиц, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории нашей республики, которые следуют из Беларуси на территорию Калининградской области железнодорожным транспортом без пересадок в пути. Это же привило применимо для тех же категорий граждан в случае, если они будут следовать из Калининградской области обратно в Беларусь.

Белорусская железная дорога обращает внимание пассажиров, что в соответствии с действующими правилами для проезда из Беларуси в Калининградскую область Российской Федерации (по территории Литовской Республики) гражданам Беларуси необходимо иметь шенгенскую визу.

В настоящее время в сообщении с Калининградской областью по территории Беларуси курсируют поезда №30/29 Калининград-Москва, №80/79 Калиниград-Санкт-Петербург и №360/359 Калиниград-Адлер. Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации.

При нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и антисептические средства.

Напомним, что с 10 июля 2021 года граждане Беларуси могут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19».

В соответствии с постановлением Совета министров № 401 прибывающие в Беларусь граждане государств – членов Евразийского экономического союза (в том числе Российской Федерации), достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, также представляют отрицательный результат ПЦР-теста, зарегистрированный с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19».