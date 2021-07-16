ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГРАЖДАНЕ БЕЛАРУСИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЕЗДА Ж/Д ТРАНСПОРТОМ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ


10:33 19.07.2021

В Граждане Беларуси могут выехать в Калининградскую область Российской Федерации на железнодорожном транспорте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в соответствии с постановлением Совета министров № 401 от 14 июля 2021 г. сняты ограничения по пересечению государственной границы Беларуси для граждан Беларуси, России и иностранных лиц, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории нашей республики, которые следуют из Беларуси на территорию Калининградской области железнодорожным транспортом без пересадок в пути. Это же привило применимо для тех же категорий граждан в случае, если они будут следовать из Калининградской области обратно в Беларусь.

Белорусская железная дорога обращает внимание пассажиров, что в соответствии с действующими правилами для проезда из Беларуси в Калининградскую область Российской Федерации (по территории Литовской Республики) гражданам Беларуси необходимо иметь шенгенскую визу.

В настоящее время в сообщении с Калининградской областью по территории Беларуси курсируют поезда №30/29 Калининград-Москва, №80/79 Калиниград-Санкт-Петербург и №360/359 Калиниград-Адлер. Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации.

При нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и антисептические средства.

Напомним, что с 10 июля 2021 года граждане Беларуси могут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19».

В соответствии с постановлением Совета министров № 401 прибывающие в Беларусь граждане государств – членов Евразийского экономического союза (в том числе Российской Федерации), достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, также представляют отрицательный результат ПЦР-теста, зарегистрированный с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2021
валюта курс
EUR 2.9919
USD 2.5338
RUB 3.4171
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9919 -0.0193
USD 2.5338 -0.0104
RUB 3.4171 -0.0146
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9870 2.9930
USD 2.5300 2.5350
RUB 3.4020 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 19.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 87.5500 88.0000
USD/RUB 74.1500 74.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте