Литовский визовый центр в Минске с 19 июля возобновляет выдачу шенгенских виз категорий C и D.

«Обращаем ваше внимание, что все визовые заявления будут рассматриваться в посольстве Литовской Республики Минска согласно требованиям данного посольства», - говорится в сообщении на сайте центра.

Визовые центры в Минске и Гродно приостановили прием документов после того, как МИД Беларуси потребовал сократить диппредставительство Литвы до одного сотрудника консульской службы и трех человек административно-технического персонала.