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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛИТОВСКИЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР В МИНСКЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫДАЧУ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ
10:16 19.07.2021
Литовский визовый центр в Минске с 19 июля возобновляет выдачу шенгенских виз категорий C и D.
«Обращаем ваше внимание, что все визовые заявления будут рассматриваться в посольстве Литовской Республики Минска согласно требованиям данного посольства», - говорится в сообщении на сайте центра.
Визовые центры в Минске и Гродно приостановили прием документов после того, как МИД Беларуси потребовал сократить диппредставительство Литвы до одного сотрудника консульской службы и трех человек административно-технического персонала.
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