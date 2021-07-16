Беларусь закрывает посольство в Эквадоре и отделение посольства в Хабаровске (Россия). Об этом говорится в постановлении Совета мнистров № 403 от 15 июля 2021 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, посольство в Эквадоре планируется закрыть до 1 октября 2021 года.

До 1 сентября 2021 года закроют отделение в Хабаровске и откроют во Владивостоке (Россия).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.