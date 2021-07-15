Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович и президент Кенийской национальной палаты торговли и промышленности Ричард Нгатия подписали соглашение о сотрудничестве между двумя организациями. Документ подписан во время онлайн-встречи с представителями кенийских деловых кругов.

«С целью содействовать белорусским и кенийским предпринимателям в развитии деловых связей, расширении взаимовыгодного сотрудничества БелТПП и Кенийская национальная палата торговли и промышленности договорились совместно организовывать бизнес-миссии, проводить выставки, ярмарки, форумы, семинары и другие мероприятия с участием бизнеса Беларуси и Кении, осуществлять обмен коммерческими предложениями и информацией о торгово-экономическом потенциале двух стран, сотрудничать в области международного арбитража», - говорится в сообщении пресс-службы БелТПП.

В ходе онлайн-встречи рассмотрены потенциальные возможности для расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества в агропромышленном секторе, пищевой промышленности, в области информационных технологий, образования, а также перспективы создания совместных производств, организации поставок белорусской сельскохозяйственной продукции в Кению, импорта кенийских кофе, чая, свежих фруктов и овощей, сухофруктов, бобовых культур. Представлены возможности Кении как торгово-логистического хаба для белорусского бизнеса в Восточной и Центральной Африке, инструменты финансирования экспортных поставок белорусской техники в страны Африканского континента.

В мероприятии приняли посол Беларуси в Кении Павел Взяткин, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерства иностранных дел Кении, Банк развития Беларуси, Инвестиционного агентства Кении и более 50 представителей бизнеса двух стран.

Онлайн-встреча организована Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Кенийской национальной палатой торговли и промышленности при поддержке посольства Беларуси в Кении.