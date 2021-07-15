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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОСТ-МИССИЯ МАГАТЭ ПО ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА


09:11 16.07.2021

Пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности Беларуси пройдет в декабре 2021 года. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

В ведомстве рассказали, что представители Госатомнадзора 13-14 июля 2021 года приняли участие в подготовительном совещании с МАГАТЭ перед проведением пост-миссии по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры (пост-миссия IRRS). Мероприятие было организовано в формате видеоконференции.

В ходе совещания стороны обсудили тематические и административные аспекты подготовки к пост-миссии IRRS, определили формат, сроки ее проведения и мероприятия, которые необходимо выполнить для подготовки к пост-миссии.

Первоочередной задачей предстоящей пост-миссии IRRS является обзор выполнения рекомендаций и предложений миссии IRRS 2016 года.

Руководителем пост-миссии IRRS назначен Джордж Шварц – заместитель директора Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI).

В ходе подготовительного совещания Госатомнадзор представил информацию об основных изменениях с 2016 года по настоящее время по направлениям, входящих в поле зрения миссии IRRS. Стороны обсудили предварительную программу и формат пост-миссии IRRS, определили, что в Беларуси она будет работать с 5 по 13 декабря 2021 года, запланировали визит на площадку Белорусской АЭС. За 2 месяца до прибытия пост-миссии IRRS в Беларусь белорусская сторона представит экспертам миссии соответствующие материалы для предварительного изучения.

«Проведение пост-миссии IRRS продолжит последовательные действия Республики Беларусь по приглашению в страну международных оценочных миссий и партнерских проверок, результаты которых используются для дальнейшего совершенствования созданной с нашей стране инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов на основе рекомендаций МАГАТЭ и лучшего международного опыта», - отметили в Госатомнадзоре.

Миссия IRRS была проведена в Беларуси в 2016 году. Более 20 экспертов во главе с Генеральным директором Финского агентства по ядерной безопасности (STUK) Петтери Тииппана всесторонне изучили регулирующую инфраструктуру страны и деятельность на предмет их соответствия рекомендациям МАГАТЭ. Группа экспертов IRRS пришла к выводу, что в Беларуси создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности, в ходе миссии продемонстрирована твердая приверженность реализации принципов обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Эксперты отметили 2 положительные практики, сформулировали 25 рекомендаций и 20 предложений по дальнейшему совершенствованию регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов, которые послужили основой для разработки соответствующего Национального плана мероприятий. Отчет миссии IRRS 2016 года размещен в открытом доступе на сайте Госатомнадзора.
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