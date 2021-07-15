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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ И КОРЕЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАВЕРШИЛИ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БЕЛАРУСИ
17:40 15.07.2021
Результаты исследований относительно анализа эффективности работы таможенных органов, совершенствования таможенной инфраструктуры, установления децентрализованного таможенного разрешения на перемещение товаров обсудили на заключительной онлайн-встрече белорусские таможенники с корейскими партнерами в рамках Программы обмена знаниями KSP по проекту «Консультация по вопросам политики улучшения эффективности работы таможенных органов в Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, целью проекта программы является предоставление таможенным органам Беларуси консультаций в области таможенного администрирования. Обе стороны отметили высокий уровень взаимодействия в рамках проекта, а также подтвердили его успешную реализацию.
Программа обмена знаниями (KSP) – ежегодная комплексная программа исследований и консультаций, которая направлена на содействие устойчивому социально-экономическому развитию стран-партнеров в сочетании с опытом развития Кореи.
Месяцем ранее по этой программе был организован онлайн-семинар для белорусских таможенников. На семинаре обсуждались узконаправленные темы: система электронного таможенного оформления UNIPASS, анализ базы данных, система УЭО, управление рисками, особенности заключения соглашений о свободной торговле, BigData, блокчейн-технология и иные технологии в области таможенного администрировании.
Расширение спектра применяемых цифровых технологий является одним из главных приоритетов таможенной политики Беларуси, направленной на повышение устойчивости цепочек поставок и законной торговли.
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