Представители государственного предприятия «Белгеодезия» приняли участие в XXIV Международном конгрессе ISPRS (Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования) с докладом о 3D-моделировании и ГИС-анализе для мониторинга аэродромных лесных препятствий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе выступления были рассмотрены методы построения и использования цифровых фотограмметрических и картографических моделей, как основы для контроля высоты деревьев и планирования лесопосадок на приаэродромной территории.

Целью исследования стало определение максимально допустимой высоты препятствия и возраста дерева при достижении им высоты поверхности ограничения препятствия. Для этого использовались методы геопространственного моделирования и геоинформационного анализа.

Помимо этого, были представлены результаты исследования для климатической зоны Беларуси, где рассчитан прогнозируемый возраст древесных пород при достижении предельно допустимой высоты.

Как отметили докладчики, основной целью технологии является управление приростом лесных насаждений на аэродроме без дальнейшего трудоемкого мониторинга, обеспечивая при этом безопасность полетов воздушных судов.