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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ООН ПРИЗЫВАЕТ ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
09:27 15.07.2021
Представительство ООН в Беларуси призывает власти обеспечить гарантии защиты законных прав организаций и граждан, в отношении которых проводится расследование, и дать возможность организациям гражданского общества и активистам осуществлять свою деятельность без преследований и угроз в соответствии с обязательствами Беларуси в рамках международных норм в области прав человека.
Об этом говорится в заявлении страновой команды ООН в Беларуси с связи задержаниями представителей гражданского общества и обысках, проведенных 14 июля 2021 года в офисах целого ряда организаций гражданского общества, благотворительных проектов и в частных квартирах активистов.
«Некоторые организации, в которых сегодня (14 июля – ред.) прошел обыск, являются членами национального Совета по устойчивому развитию и Партнерской группы устойчивого развития, играя важную роль в предоставлении основных услуг и помощи уязвимым группам населения. Страновая команда ООН обеспокоена тем, что такие действия негативно сказываются на сотрудничестве и духе равноправного партнерства между государством и гражданским обществом, что является необходимым условием достижения Целей устойчивого развития и Повестки-2030», - говорится в заявлении.
«Страновая команда ООН убеждена в том, что партнерские отношения между разными сегментами общества играют решающую роль в достижении Целей устойчивого развития. Создание и защита свободных и благоприятных условий для гражданского общества, сотрудничество с организациями гражданского общества, развитие их возможностей и использование их опыта и знаний при поддержании открытого диалога на основе взаимного уважения по всем вопросам - это основа национального прогресса в области устойчивого развития. Только такое развитие, в основе которого лежат интересы человека, и соблюдение прав всех заинтересованных сторон, организаций и граждан в равной степени, может быть устойчивым», - сказано в заявлении.
Отмечается, что ООН готова способствовать диалогу между всеми партнерами с целью продолжения взаимодействия и восстановления сотрудничества в приоритетных областях развития Беларуси.
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