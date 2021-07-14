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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ОБЕСПЕЧИТ ЕДИНЫЙ КАНАЛ СБЫТА И ЗАКУПОК ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


17:54 14.07.2021

Продукция АПК станет драйвером роста биржевой торговли между Беларусью и Воронежской областью. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Андрей Новиков в ходе бизнес-форума, организованного Центром поддержки экспорта Воронежской области 13 июля 2021 г.

«На продовольственные товары и сырье приходится почти половина от общего объема экспортных поставок Воронежской области. В Республике Беларусь доля сельского хозяйства в экспорте тоже значительная – около 20%. При этом наша традиционно входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров вашего региона. Поэтому я уверен, что именно продукция АПК станет драйвером роста биржевой торговли между Беларусью и Воронежской областью», - сказал он.

Представитель биржи также подчеркнул, что речь идет именно о взаимной торговле, поскольку обеим сторонам есть что предложить друг другу.

«Белорусские сельхозпредприятия активно используют биржевую площадку для поставок сухого молока и сливок, сливочного масла, мяса и кожевенной продукции в различные регионы России. В то же время на белорусском рынке всегда востребованы шроты масличных, кормовые добавки, крупы и зерновые, а Воронежская область как раз является одним из лидеров в этом сегменте. То есть такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. В этом контексте биржа может стать единым каналом сбыта и закупок для белорусских и воронежских производителей продукции АПК. Для этого у нас есть все необходимое: опыт, инфраструктура, клиентская база и инструменты контроля за исполнением сделок», – отметил Андрей Новиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие порядка 30 компаний-производителей товаров сельскохозяйственной группы.

По итогам 1-го полугодия 2021 г. товарооборот секции сельхозпродукции БУТБ вырос на 70% и составил в денежном выражении Br705,8 млн. При этом экспорт продукции АПК увеличился в 3,8 раза, до $61,7 млн.
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