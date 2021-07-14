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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА СЭЗ «МОГИЛЕВ» И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОШЛА В ЯПОНИИ
15:01 14.07.2021
Посол Беларуси в Японии Руслан Есин встретился с президентом Торгово-промышленной палаты города Саку Такаси Уэхара и генеральным секретарем палаты Такаси Кодайра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, на состоявшейся 13 июля 2021 года встрече состоялась презентация потенциала свободной экономической зоны «Могилев». Стороны обсудили возможные варианты взаимодействия, а также достигли договоренности об организации осенью 2021 года совместного мероприятия для представителей регионального бизнеса.
Формат этих двух мероприятий был использован для информирования японской стороны о коммерческих предложениях белорусских предприятий, таких как ОАО «Камволь», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат», ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Бабушкина крынка».
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