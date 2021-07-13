Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к экономическим санкциям, введенным Евросоюзом в конце июня против властей Беларуси. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Напомним, санкции затрагивают белорусский экспорт ряда нефтепродуктов, калийных удобрений, а также вводят рестрикции в табачной и IT сферах. Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов.

Четвертый пакет санкций, включающий в себя эти меры, был принят 24 июня.