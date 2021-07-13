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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ДОГОВОРИЛИСЬ О ЦЕНЕ НА ГАЗ И КРЕДИТАХ
09:45 14.07.2021
Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о цене на газ для Беларуси и об объеме кредитной поддержки Минска на состоявшейся 13 июля встрече в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексироваться и сохранится на уровне 2021 года", - сказал Песков.
Кроме того, по его словам, достигнута договоренность об объеме кредитной поддержки Минска в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли.
"Подробно обменялись мнениями по международной обстановке, региональным проблемам. Были затронуты те темы, которые акцентировались в части, открытой для представителей СМИ", - проинформировал представитель Кремля.
Переговоры Лукашенко и Путина длились более пяти часов.
Ранее Песков заявлял, что Путин и Лукашенко обсудят меры по противодействию "попыткам Запада расшатать ситуацию в Беларуси", а также российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов, работу министерств по строительству Союзного государства.
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