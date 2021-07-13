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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ООН ПРОДЛИЛИ МАНДАТ СПЕЦДОКЛАДЧИКА ПО БЕЛАРУСИ
09:18 14.07.2021
Совет по правам человека ООН на 47-й сессии одобрил резолюцию A/HRC/47/L.13 «Ситуация с правами человека в Беларуси», сообщает СПЧ ООН.
За проголосовала 21 страна, против – 7, воздержались 19 стран. Против голосовали – Россия, Венесуэла, Куба, Китай, Боливия, Эритрея, Филиппины.
Резолюция предусматривает продление мандата спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси.
Спецдокладчиком ООН по ситуации в Беларуси с 2018 года является Анаис Марин.
Между тем власти Беларуси отказались признавать резолюцию СПЧ ООН. В МИД назвали принятую резолюцию предлогом для давления на страны, которые не подчиняются диктату Запада.
"Решения Совета ООН по правам человека в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств", - говорится в комментарии МИД Беларуси.
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