Совет по правам человека ООН на 47-й сессии одобрил резолюцию A/HRC/47/L.13 «Ситуация с правами человека в Беларуси», сообщает СПЧ ООН.

За проголосовала 21 страна, против – 7, воздержались 19 стран. Против голосовали – Россия, Венесуэла, Куба, Китай, Боливия, Эритрея, Филиппины.

Резолюция предусматривает продление мандата спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси.

Спецдокладчиком ООН по ситуации в Беларуси с 2018 года является Анаис Марин.

Между тем власти Беларуси отказались признавать резолюцию СПЧ ООН. В МИД назвали принятую резолюцию предлогом для давления на страны, которые не подчиняются диктату Запада.

"Решения Совета ООН по правам человека в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств", - говорится в комментарии МИД Беларуси.