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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ С ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
17:04 13.07.2021
Экспорт белорусского сливочного масла и сухого молока в Ярославскую область России планируется организовать через площадку Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ). Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита в центральный офис БУТБ делегации деловых кругов из данного региона Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, мероприятие организовано при участии Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь и Центра поддержки экспорта Ярославской области.
В частности, руководство одного из ведущих производителей кисломолочных продуктов и мороженого Ярославской области выразило заинтересованность в закупке крупных объемов сливочного масла и сухого обезжиренного молока на биржевых торгах для удовлетворения потребностей предприятия в высококачественном сырье. При этом также рассматривается возможность использования биржевой платформы для реализации готовой продукции российского производства в Китай с применением механизма транзитных сделок.
В этой связи заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило подчеркнул готовность биржи оказать необходимое содействие как по выходу на рынок Республики Беларусь, так и третьих стран, с которыми у БУТБ уже имеется положительный опыт взаимодействия.
«В этом году биржевой экспорт сливочного масла в Россию растет рекордными темпами. По результатам полугодия поставки увеличились более чем в 6 раз, причем и в натуральном, и в стоимостном выражении. Бренд «сделано в Беларуси» способствует продажам, и спрос со стороны российский покупателей сейчас очень высокий. Вместе с тем мы готовы не только обеспечить ваше предприятие сырьем, но и помочь с экспортом готовой продукции. Насколько мне известно, Китай – один из основных торгово-экономических партнеров Ярославской области. Так вот для нас это тоже приоритетный рынок, который мы с конца прошлого года активно и успешно осваиваем. Уверен, что аккредитованным на бирже китайским компаниям будет интересны производимые вами товары молочной группы», – отметил представитель БУТБ.
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