МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ

09:43 13.07.2021 Лукашенко 13 июля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, в Санкт-Петербурге состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться развитие сотрудничества в различных сферах, международная проблематика.