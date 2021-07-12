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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ
09:43 13.07.2021
Лукашенко 13 июля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, в Санкт-Петербурге состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться развитие сотрудничества в различных сферах, международная проблематика.
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