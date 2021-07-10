Пятый раунд белорусско-пакистанских межмидовских консультаций пройдет 27 июля в Минске. Вопросы его подготовки обсудил 9 июля 2021 г. посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица с заместителем министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Мухаммадом Тариком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, пятый раунд политических консультаций пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел Беларуси и Пакистана.

В ходе встречи также состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-пакистанской повестки дня.