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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ 27 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ПЯТЫЙ РАУНД БЕЛОРУССКО-ПАКИСТАНСКИХ МЕЖМИДОВСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
16:28 12.07.2021
Пятый раунд белорусско-пакистанских межмидовских консультаций пройдет 27 июля в Минске. Вопросы его подготовки обсудил 9 июля 2021 г. посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица с заместителем министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Мухаммадом Тариком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, пятый раунд политических консультаций пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел Беларуси и Пакистана.
В ходе встречи также состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-пакистанской повестки дня.
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