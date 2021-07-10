Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич в составе белорусской делегации 9-10 июля 2021 г. посетил Зимбабве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 10 июля в Мутаре заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик передал правительству Зимбабве партию белорусской лесной и пожарной техники. Накануне белорусскую делегацию принял президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

9 июля состоялась встреча Н. Борисевича с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой, в ходе которой были обсуждены актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Белорусская делегация провела также переговоры с министром земель, сельского хозяйства, водных ресурсов и сельских поселений Зимбабве Анксиусом Масуку, министром окружающей среды, изменения климата, туризма и индустрии гостеприимства Нкобизитой Ндлову и постоянным секретарем Министерства по делам местного управления, сельского и городского развития Зимбабве Звинешимве Шуру. Во время встреч обсуждены ход и перспективы реализации совместных проектов.