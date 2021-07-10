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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПЕРЕДАЛА ЗИМБАБВЕ ПАРТИЮ ЛЕСНОЙ И ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
13:36 12.07.2021
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич в составе белорусской делегации 9-10 июля 2021 г. посетил Зимбабве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 10 июля в Мутаре заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик передал правительству Зимбабве партию белорусской лесной и пожарной техники. Накануне белорусскую делегацию принял президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
9 июля состоялась встреча Н. Борисевича с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой, в ходе которой были обсуждены актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Белорусская делегация провела также переговоры с министром земель, сельского хозяйства, водных ресурсов и сельских поселений Зимбабве Анксиусом Масуку, министром окружающей среды, изменения климата, туризма и индустрии гостеприимства Нкобизитой Ндлову и постоянным секретарем Министерства по делам местного управления, сельского и городского развития Зимбабве Звинешимве Шуру. Во время встреч обсуждены ход и перспективы реализации совместных проектов.
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