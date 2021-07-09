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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 29,2%
11:46 12.07.2021
В январе-мае 2021 года объем товарооборота Беларуси и Узбекистана составил 112,1 млн долларов США, или 129,2% к уровню января-мая 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, объем экспорта товаров в январе-мае 2021 года составил 95,5 млн долларов США, или 138,9% к прошлогоднему уровню, импорта товаров – 16,6 млн долларов США, или 92,1% к уровню января-мая 202 года.
Положительное сальдо внешней торговли товарами составило 78,9 млн долларов США.
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