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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 29,2%


11:46 12.07.2021

В январе-мае 2021 года объем товарооборота Беларуси и Узбекистана составил 112,1 млн долларов США, или 129,2% к уровню января-мая 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, объем экспорта товаров в январе-мае 2021 года составил 95,5 млн долларов США, или 138,9% к прошлогоднему уровню, импорта товаров – 16,6 млн долларов США, или 92,1% к уровню января-мая 202 года.

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило 78,9 млн долларов США.
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