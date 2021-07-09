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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЖД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЕССИИ 98‑Й ГЕНАССАМБЛЕИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11:01 12.07.2021
Делегация Белорусской железной дороги приняла участие в сессии 98-й Генеральной ассамблеи Международного союза железных дорог (МСЖД), которая прошла 8 июля 2021 г. в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, участники сессии обсудили перечень рекомендаций для железнодорожного сектора по восстановлению деловой активности после пандемии COVID-19, подготовленный специальной группой МСЖД. Были рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта в период и после пандемии COVID-19, эффективности регионального взаимодействия, результаты деятельности Платформы UIC по стандартизации.
В рамках рассмотрения вопроса в отношении руководящего состава МСЖД единогласно новым председателем МСЖД на период 2,5 года избран председатель правления Группы АО «Польские государственные железные дороги» Кшиштоф Маминьски.
Следует отметить, что в 2022 году Международный союз железных дорог отмечает 100-летие со дня основания. Сегодня это крупнейшая международная транспортная организация, членами которой являются 200 железнодорожных компаний, расположенных на 5 континентах.
Белорусская железная дорога была принята в члены Международного союза железных дорог в 1992 году и активно участвует в деятельности рабочих органов МСЖД по вопросам пассажирских перевозок, безопасности, а также стандартизации.
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