Делегация Белорусской железной дороги приняла участие в сессии 98-й Генеральной ассамблеи Международного союза железных дорог (МСЖД), которая прошла 8 июля 2021 г. в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, участники сессии обсудили перечень рекомендаций для железнодорожного сектора по восстановлению деловой активности после пандемии COVID-19, подготовленный специальной группой МСЖД. Были рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта в период и после пандемии COVID-19, эффективности регионального взаимодействия, результаты деятельности Платформы UIC по стандартизации.

В рамках рассмотрения вопроса в отношении руководящего состава МСЖД единогласно новым председателем МСЖД на период 2,5 года избран председатель правления Группы АО «Польские государственные железные дороги» Кшиштоф Маминьски.

Следует отметить, что в 2022 году Международный союз железных дорог отмечает 100-летие со дня основания. Сегодня это крупнейшая международная транспортная организация, членами которой являются 200 железнодорожных компаний, расположенных на 5 континентах.

Белорусская железная дорога была принята в члены Международного союза железных дорог в 1992 году и активно участвует в деятельности рабочих органов МСЖД по вопросам пассажирских перевозок, безопасности, а также стандартизации.