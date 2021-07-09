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ПРИЛОЖЕНИЕ «ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ COVID-19» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ ПОЛЕТАХ ИЗ БЕЛАРУСИ В РОССИЮ


09:58 12.07.2021

Подтверждение результата ПЦР-тестирования на COVID-19 с помощью приложения «Путешествую без COVID-19» с 10 июля 2021 года является обязательным при въезде в российские города гражданами государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан) и Таджикистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Белавиа», также с 1 сентября использование приложения станет обязательным для граждан Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана.

Результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию будут отражаться в приложении в том случае, если исследование проводилось в одной из лабораторий, у которых есть возможность передать результаты в систему. Полный список лабораторий можно найти в приложении «Путешествую без COVID-19» и на сайте Министерства здравоохранения Беларуси по ссылке.

Приложение «Путешествую без COVID-19» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.
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