Беларусь заинтересована в увеличении экспортных поставок сельхозпродукции на рынок Катара. Это было отмечено во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Аль-Аттыя Мешаалем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, наша республика заинтересована в увеличении поставок в Катар сухих молочных продуктов (сухого цельного и сухого обезжиренного молока, сухой молочной сыворотки), масла сливочного, цельномолочной продукции, мяса птицы, муки и других товаров.

Взаимный интерес также представляет участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Беларуси и Государстве Катар.

Напомним, экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Катар в 2020 г. составил 292,2 тыс. долларов США. Преимущественно поставлялись консервированная рыбная продукция, молочная сыворотка, молоко, сливки сгущенные и сухие, иная продукция.

В январе-мае 2021 г. экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Катар составил 116,5 тыс. долларов США. Основу экспорта составили консервированная рыбная продукция и другие товары.