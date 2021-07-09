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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УВЕЛИЧЕНИИ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА РЫНОК КАТАРА
09:05 12.07.2021
Беларусь заинтересована в увеличении экспортных поставок сельхозпродукции на рынок Катара. Это было отмечено во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Аль-Аттыя Мешаалем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, наша республика заинтересована в увеличении поставок в Катар сухих молочных продуктов (сухого цельного и сухого обезжиренного молока, сухой молочной сыворотки), масла сливочного, цельномолочной продукции, мяса птицы, муки и других товаров.
Взаимный интерес также представляет участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Беларуси и Государстве Катар.
Напомним, экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Катар в 2020 г. составил 292,2 тыс. долларов США. Преимущественно поставлялись консервированная рыбная продукция, молочная сыворотка, молоко, сливки сгущенные и сухие, иная продукция.
В январе-мае 2021 г. экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Катар составил 116,5 тыс. долларов США. Основу экспорта составили консервированная рыбная продукция и другие товары.
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