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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАГАТЭ ЗАВЕРШИЛО КОНСУЛЬТАТИВНУЮ МИССИЮ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЕЛАРУСИ


14:08 09.07.2021

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня завершила консультативную миссию по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии в Беларуси, которая была проведена по просьбе правительства страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, задача двухнедельной миссии Международной консультативной службы по физической защите (IPPAS) заключалась в рассмотрении национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок. Рассмотрение включало обзор мер физической защиты, реализованных на первой Белорусской атомной электростанции на площадке в г. Островец, аспектов безопасности, связанных с транспортировкой ядерных материалов и компьютерной безопасности ядерных объектов.

Миссия сравнила национальные процедуры и практику физической ядерной безопасности с положениями, изложенными в Конвенции о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ) и поправке к ней, а также с соответствующим руководством МАГАТЭ по физической ядерной безопасности. Беларусь является участником КФЗЯМ, но еще не ратифицировала поправку 2005 года.

Группа отметила, что Беларусь установила режим физической ядерной безопасности с существенными элементами руководства МАГАТЭ по основам физической ядерной безопасности. Группа предложила рекомендации и предложения по поддержке Беларуси в дальнейшем укреплении и поддержании физической ядерной безопасности. Был выявлен передовой опыт, который может служить примером для других государств-членов МАГАТЭ в укреплении их деятельности в области физической ядерной безопасности.

«Принимая у себя миссию IPPAS, Беларусь продемонстрировала твердую приверженность и постоянные усилия по укреплению национального режима физической ядерной безопасности, - сказала на церемонии закрытия миссии в Минске сегодня Елена Буглова, директор Отдела ядерной безопасности МАГАТЭ. - Беларусь также внесла свой вклад в совершенствование методологий IPPAS в последние месяцы, в частности, проведя пилотную самооценку своего режима физической ядерной безопасности в рамках подготовки к этой миссии».

Группу возглавлял Джозеф Сандовал (Joseph Sandoval), заслуженный член технического персонала национальных лабораторий Сандия Соединенных Штатов Америки. В нее входили также восемь экспертов из Болгарии, Франции, Российской Федерации, Швейцарии, Украины, Великобритании и МАГАТЭ.

Эта миссия является третьей миссией IPPAS, принятой Беларусью, после двух, проведенных в 2000 и 2009 годах соответственно. Группа экспертов встретилась в столице Минске с представителями Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора), Министерства внутренних дел, Белорусской железной дороги (которая представляла Министерство транспорта и коммуникаций), Оперативно-аналитического центра при президенте. Также команда посетила атомную электростанцию в Островце.
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