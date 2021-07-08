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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ВНЕСУТ ПОПРАВКИ В КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО БНБК
11:04 09.07.2021
Постановлением Совмина № 394 от 6 июля 2021 года в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения о поправках к кредитным соглашениям с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении льготных кредитов под реализуемый Белорусской национальной биотехнологической корпорацией (БНБК) проект.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, льготные правительственные кредиты предназначены для реализации БНБК проекта «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы» (I и II этапы).
Минфин уполномочен на проведение переговоров и подписание соглашения о поправках.
В постановлении не уточняется, о каких поправках идет речь.
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