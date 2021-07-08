Постановлением Совмина № 394 от 6 июля 2021 года в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения о поправках к кредитным соглашениям с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении льготных кредитов под реализуемый Белорусской национальной биотехнологической корпорацией (БНБК) проект.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, льготные правительственные кредиты предназначены для реализации БНБК проекта «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы» (I и II этапы).

Минфин уполномочен на проведение переговоров и подписание соглашения о поправках.

В постановлении не уточняется, о каких поправках идет речь.