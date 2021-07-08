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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ ДОЛЖНЫ УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ОТПРАВЛЯЕМЫХ В РОССИЮ ПРОДУКТОВ НА ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ ИХ ПРОИЗВОДСТВА - РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
18:14 08.07.2021
8 июля в режиме видеоконференции состоялись переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем.
Сергей Данкверт обратил особое внимание на то, что продукцию животного происхождения ряда белорусских предприятий, имеющих право на поставки в Россию подконтрольных товаров, Россельхознадзор неоднократно признавал не соответствующей требованиям Российской Федерации и ЕАЭС.
В связи с этим, по его словам, белорусская сторона должна уделять особое внимание прослеживаемости продуктов, отправляемых в Россию, на всей цепочке их производства: от выработки сырья до изготовления готовых товаров.
Как сообщает Россельхознадзор, Сергей Данкверт также предложил провести видеоинспекции ряда белорусских производителей, поставки продукции с которых на территорию Российской Федерации были временно запрещены.
Иван Смильгинь согласился с возможностью организации подобных проверок. Список предприятий и график инспекций будет обсуждаться дополнительно.
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