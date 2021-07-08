Визовый центр Литвы в Минске приостанавливает с 8 июля прием документов на шенгенские и национальные визы. Об этом говорится на сайте центра.

«…с 8 июля 2021 г. приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением Шенген визы типа С и национальной визы типа D до последующего уведомления», - говорится в сообщении.