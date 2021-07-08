Посол Беларуси в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль 7 июля 2021 г. провел ряд встреч и переговоров в правительстве Нигерии и руководством некоторых министерств этой страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, состоялась встреча белорусского дипломата с секретарем Федерального правительства Нигерии Боссом Мустафой. В ходе переговоров обсужден широкий комплекс вопросов белорусско-нигерийского взаимодействия в различных сферах, включая сельское хозяйство, нефтедобычу и нефтепереработку. Нигерийская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью в упомянутых сферах, а также в области образования и информационно-коммуникационных технологий.

Б. Мустафа положительно отметил факт подписания белорусской стороной меморандумов о сотрудничестве с нигерийскими штатами Бенуэ, Имо и Экити, а также усилия посольства Беларуси по налаживанию взаимодействия двух стран в области профессионально-технического образования в рамках меморандума о сотрудничестве с Национальным директоратом по вопросам занятости Нигерии.

В ходе встречи посла В. Бриля с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии Муххамадом Сабо Наноно рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между странами в области сельского хозяйства. Белорусская сторона передала М.С.Наноно приглашение от имени министра промышленности Беларуси посетить республику с визитом для ознакомления с промышленным потенциалом в области производства сельскохозяйственной техники и навесного оборудования.

Состоялась также встреча посла Беларуси с министром внутренних дел Нигерии Рауфом Арегбесолой. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества Беларуси и Нигерии в сфере безопасности, гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, включая обмен визитами делегаций профильных министерств.