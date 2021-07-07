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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧРЕЖДЕН БЕЛОРУССКО-КОРЕЙСКИЙ СОВЕТ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


16:37 08.07.2021

Инаугурационная сессия Белорусско-корейского совета делового сотрудничества состоялась в режиме видеоконференции на площадках Белорусской торгово-промышленной палаты и Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

В ходе сессии председатель БелТПП Владимир Улахович и президент KITA Ку Джа Ёль подписали протокол об учреждении Белорусско-корейского совета делового сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, документ описывает основные направления деятельности, процедуры организации и форматы заседаний совета, детали управления его работой.

Совет создан в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между БелТПП и KITA, подписанного 15 декабря 2020 г. Это новая площадка для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества двух стран. В состав Делового совета войдут руководители компаний Беларуси и Кореи, которые имеют успешный опыт взаимодействия и вносят вклад в расширение двусторонних деловых и экономических отношений, а также предприятия, заинтересованные в реализации совместных проектов в наиболее перспективных сферах. Председатели совета – руководители БелТПП и KITA. Планируется, что заседания новой структуры будут проходить не реже одного раза в год.

Бизнес Беларуси и Кореи представили руководители и специалисты внешнеторговых и маркетинговых служб более 20 ведущих компаний в области электроники, станкостроения, автомобилестроения, фармацевтики, информационных технологий и иных сфер.

Участники сессии обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, возможные проекты бизнеса двух стран. Состоялись презентации белорусских и корейских компаний.
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