Учебная аудитория БЕЛАЗ открылась в Уральском государственном горном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», аудитория укомплектована самым современным оборудованием, необходимым для подготовки и выпуска профессиональных специалистов для предприятий, эксплуатирующих карьерную технику БЕЛАЗ.

Новая аудитория оборудована 75-ти дюймовой тач-панелью, а также универсальным учебным стендом по изучению тягового электропривода карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Студенты получат знания о принципах работы электродвигателей и генераторов, изучат различные схемы управления тяговым электроприводом, научатся проводить наладку и диагностику электросистем карьерной техники.

Кроме того, учебный процесс в аудитории будет дополнен технологиями виртуальной реальности. Комбинация физических стендов и VR позволит студентам проводить наглядную работу и систематизировать полученные знания и навыки на разных стадиях обучения, моделировать и научиться избегать внештатных ситуаций, которые зачастую воспроизвести в реальной жизни либо опасно, либо слишком дорого.

«Открытие подобной учебной аудитории - это серьезная модернизация учебного процесса для университета: студенты будут обучаться практическим навыкам по управлению и обслуживанию техники БЕЛАЗ прямо во время учебного процесса. Для БЕЛАЗа же это прекрасная возможность участвовать в подготовке будущих перспективных специалистов горнодобывающей отрасли и тем самым повысить эффективность эксплуатации производимой карьерной техники», - прокомментировали в пресс-службе предприятия.

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин, топ-менеджеры компании «БЕЛАЗ», Торгового дома «БЕЛАЗ» и официального дилера в регионе – компании «БелТрансЛогистик».