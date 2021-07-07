Эксперты-оценщики от Беларуси приняли участие в выездной миссии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в рамках проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Республики Узбекистан на предмет ее соответствия международным стандартам.

В состав выездной миссии также входили представители Секретариата ЕАГ и государств-участников ЕАГ.

Координация данной работы от Беларуси осуществлялась Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, цель миссии экспертов – оценка эффективности антиотмывочной системы Узбекистана, имеющейся нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ, ее применения на практике.

В рамках выездной миссии группа экспертов изучила деятельность Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Верховного суда, Службы государственной безопасности, ряда министерств и ведомств, частного сектора Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ.

Промежуточный отчет миссии экспертов был представлен на заседании национальной межведомственной комиссии по ПОД/ФТ Узбекистана.

По итогам состоявшейся выездной миссии эксперты-оценщики подготовят отчет о взаимной оценке, обсуждение и защита которого запланирована на май 2022 года в рамках пленарного заседания ЕАГ.

Взаимная оценка осуществляется экспертами-оценщиками государств – членов ЕАГ при поддержке Секретариата ЕАГ.

Во 2-м раунде взаимных оценок особое внимание уделяется вопросам эффективности и практического функционирования национальных систем ПОД/ФТ, в связи с чем к оценкам привлекаются эксперты-оценщики с опытом работы в аналитических подразделениях финансовых разведок, правоохранительных органах, расследующих уголовные дела по отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ), а также имеющих опыт участия в оценках рисков отмывания ОД/ФТ.

Сертифицированными экспертами-оценщиками ЕАГ в Беларуси являются 17 представителей контролирующих, надзорных и правоохранительных органов.