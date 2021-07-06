ОАО «МТЗ» за шесть месяцев 2021 года поставил в Грузию 22 трактора. Такую информацию озвучил генеральный директор предприятия Виталий Вовк во время встречи 6 июля в Тбилиси с первым заместителем министра Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгием Ханишвили.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», в ходе беседы было отмечено, что в настоящее время в Грузии работает около 17 тысяч тракторов МТЗ. Но в основном это техника, которая осталось еще со времен Советского Союза.

«Новой техники BELARUS практически нет, как нет гарантированного сервиса и снабжения запасными частями. Тем не менее за шесть месяцев этого года мы реализовали в Грузию 22 трактора, сейчас у нас есть предложение еще около 50 тракторов продать. И сейчас мы находимся в поиске серьезных партнеров в Грузии, которые бы могли предложить рынку всю гамму техники BELARUS, организовывать качественный мобильный сервис и парк подменных машин», - отметил на встрече Виталий Вовк.

Гендиректор подробно рассказал о проводимой на предприятии работе по модернизации как производства, так и модельного ряда.

«Мы готовы к сотрудничеству с Грузией и будем рады, если Ваше министерство даст нам рекомендации, что вообще нужно с точки зрения техники и технологий. Мы рассмотрим любые варианты сотрудничества с тем, чтобы наша техника полностью удовлетворяла запросы конечного потребителя», - подчеркнул Виталий Вовк.

В свою очередь Георгий Ханишвили констатировал, что сейчас аграрный сектор в Грузии недостаточно механизирован. И государством будут выделены немалые средства, чтобы ситуацию исправить.

Позднее в посольстве Беларуси в Грузии было подписано дополнение к контракту с компанией ООО MAR-MOT на сумму около 75 миллионов рублей. Минский тракторный завод поставит в Грузию еще 48 тракторов. Общее количество техники составит 81 единицу.