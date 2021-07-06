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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РЕШИЛИ СОКРАТИТЬ ДО МИНИМУМА ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЛИТВЫ
09:12 07.07.2021
Временного поверенного в делах Литвы в Беларуси Асту Андияускене вызвали в МИД Беларуси. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
«В связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой…», - так объяснили этот вызов в МИД.
Литовскому дипломату указано, в частности, «на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса так называемого «Белорусского демократического представительства» в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом».
«…В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью», - сказано в заявлении МИД.
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