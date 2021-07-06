Временного поверенного в делах Литвы в Беларуси Асту Андияускене вызвали в МИД Беларуси. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

«В связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой…», - так объяснили этот вызов в МИД.

Литовскому дипломату указано, в частности, «на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса так называемого «Белорусского демократического представительства» в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом».

«…В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью», - сказано в заявлении МИД.