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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В УЧАСТИИ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ БЕЛАРУСИ
16:52 06.07.2021
ОАО «Китайская корпорация инжиниринга CAMC» заинтересована в участии в инфраструктурных проектах на территории Беларуси. Это было отмечено во время встречи заместителя министра экономики Беларуси Анжелики Никитиной с вице-президентом ОАО «Китайская корпорация инжиниринга CAMC» Ли Хайсинем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, китайская сторона также высказала заинтересованность в реализации иных инициатив совместно с проектными институтами корпорации (IPPR, Пекинский научно-исследовательский институт крупногабаритной техники).
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в рамках индустриального парка «Великий камень». Представители корпорации проинформировали о ходе реализации проектов в области традиционной китайской медицины (создании соответствующего центра, выращивании лекарственных трав, проработке возможности регистрации отдельных лекарственных средств).
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