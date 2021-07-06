ОАО «Китайская корпорация инжиниринга CAMC» заинтересована в участии в инфраструктурных проектах на территории Беларуси. Это было отмечено во время встречи заместителя министра экономики Беларуси Анжелики Никитиной с вице-президентом ОАО «Китайская корпорация инжиниринга CAMC» Ли Хайсинем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, китайская сторона также высказала заинтересованность в реализации иных инициатив совместно с проектными институтами корпорации (IPPR, Пекинский научно-исследовательский институт крупногабаритной техники).

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в рамках индустриального парка «Великий камень». Представители корпорации проинформировали о ходе реализации проектов в области традиционной китайской медицины (создании соответствующего центра, выращивании лекарственных трав, проработке возможности регистрации отдельных лекарственных средств).