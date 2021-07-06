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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ С БОСНИЕЙ И ГЕРЦЕГОВИНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТАКТОВ
13:39 06.07.2021
Посол Беларуси в Венгрии и Боснии и Герцеговине (по совместительству) Александр Пономарев в рамках визита 1-3 июля 2021 г. в Боснию и Герцеговину провел ряд встреч и переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, состоялась встреча Посла Беларуси с Министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташей Кошарцем. Обсуждены актуальное состояние и перспективы развития контактов Беларуси и Боснии и Герцеговины, согласован план двусторонних визитов на ближайшую перспективу.
А. Пономарев также провел встречу с юридическим советником Министерства иностранных дел Боснии и Герцеговины Франом Планиничем. В рамках встречи рассмотрены дальнейшие шаги по развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений.
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