Посол Беларуси в Венгрии и Боснии и Герцеговине (по совместительству) Александр Пономарев в рамках визита 1-3 июля 2021 г. в Боснию и Герцеговину провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, состоялась встреча Посла Беларуси с Министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташей Кошарцем. Обсуждены актуальное состояние и перспективы развития контактов Беларуси и Боснии и Герцеговины, согласован план двусторонних визитов на ближайшую перспективу.

А. Пономарев также провел встречу с юридическим советником Министерства иностранных дел Боснии и Герцеговины Франом Планиничем. В рамках встречи рассмотрены дальнейшие шаги по развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений.