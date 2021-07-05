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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЗАПУСКЕ НОВЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
11:30 06.07.2021
Беларусь и Узбекистан заинтересованы в запуске новых совместных производств. Это было отмечено на встрече посла Беларуси в Узбекистане Леонида Маринича с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковыс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, в ходе встречи обсуждены аспекты торгово-экономического сотрудничества, ход договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в марте текущего года в Ташкенте восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном, а также перспективные направления в части создания совместных производств и вопросы их финансирования.
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