Беларусь и Узбекистан заинтересованы в запуске новых совместных производств. Это было отмечено на встрече посла Беларуси в Узбекистане Леонида Маринича с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, в ходе встречи обсуждены аспекты торгово-экономического сотрудничества, ход договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в марте текущего года в Ташкенте восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном, а также перспективные направления в части создания совместных производств и вопросы их финансирования.